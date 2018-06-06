Minik Kaan'ın yardım çığlığı

İlçede ikamet eden Mustafa Kıvılcım ve Elif Ateşoğlu çiftinin oğulları Kaan Fuat Ateşoğlu, geçen yıl temmuz ayında yüksek ateş şikayetiyle Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan testler sonrası İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğa lösemi teşhisi konuldu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki ilk tedavisinde başarılı sonuçlar alınan minik Faruk, bir hafta önce yeniden yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu ve yoğun bakıma alındı.
Ailesi ve yakınlarının dokularının uyuşmaması üzerine ailenin başvurusuyla Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezinde 3 günlük kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
AİLE ÇAĞRI YAPTI
Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay kan bağış aracına bağışta bulunan vatandaşların dokularının kök hücre için uyumlu olup olmadığına bakıldığı belirtildi.
Kaan'ın dayısı Kadir Takal, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırarak 14 Haziran'a kadar 16.00 ila 24.00 saatlerinde kan bağışı kabul edildiğini, Kaan'a destek vermek isteyenlerin ayrıca 168 Türk Kızılayı Çağrı Merkezi'ne de başvurabileceğini aktardı
Son Dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum