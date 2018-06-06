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Minik Kaan'ın yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 15:01 | Son Güncelleme

İzmir minik Kaan için seferber oldu. Bergama ilçesinde 4 yaşındaki Kaan Fuat Ateşoğlu'na lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun ailesi yardım çağrısı yaptı. Kaan'a destek olmak isteyenler, 14 Haziran'a kadar kan bağışı yapabilir ya da 168 Türk Kızılayı Çağrı Merkezi'ne de başvurabilir.

Minik Kaan'ın yardım çığlığı

İlçede ikamet eden Mustafa Kıvılcım ve Elif Ateşoğlu çiftinin oğulları Kaan Fuat Ateşoğlu, geçen yıl temmuz ayında yüksek ateş şikayetiyle Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan testler sonrası İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuğa lösemi teşhisi konuldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki ilk tedavisinde başarılı sonuçlar alınan minik Faruk, bir hafta önce yeniden yüksek ateş şikayetiyle aynı hastaneye başvurdu ve yoğun bakıma alındı.

Ailesi ve yakınlarının dokularının uyuşmaması üzerine ailenin başvurusuyla Türk Kızılayı tarafından ilçe merkezinde 3 günlük kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

AİLE ÇAĞRI YAPTI

Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kızılay kan bağış aracına bağışta bulunan vatandaşların dokularının kök hücre için uyumlu olup olmadığına bakıldığı belirtildi.

Kaan'ın dayısı Kadir Takal, gazetecilere yaptığı açıklamada herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırarak 14 Haziran'a kadar 16.00 ila 24.00 saatlerinde kan bağışı kabul edildiğini, Kaan'a destek vermek isteyenlerin ayrıca 168 Türk Kızılayı Çağrı Merkezi'ne de başvurabileceğini aktardı

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Anahtar Kelimeler:
lösemi Kaan Fuat Ateşoğlu kan bağışı

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