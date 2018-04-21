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Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ilki düzenlenen "Su ve Sağlık" konulu kompozisyon yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.Bursa Medicana Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ‘Su ve Sağlık’ konulu ödüllü kompozisyon yarışması düzenledi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ilki düzenlenen "Su ve Sağlık" konulu kompozisyon yarışmasının kazananları ödüllerini aldı.
Bursa Medicana Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ‘Su ve Sağlık’ konulu ödüllü kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışmaya 500’e yakın öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri hastanede düzenlenen törenle verildi. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye saat, dördüncülere ise satranç takımı hediye edildi.
Yarışmanın jüri üyeliğini BUSKİ A.Ş. Genel Müdürü Güngör Gülenç, Olay Medya Başyazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı yaptı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, “Medicana Bursa Hastanesi olarak bu tür projelerin öncüsü ve en büyük destekçisi olacağız. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın gelişimi onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz” dedi.
‘Su ve Sağlık’ konulu yarışmada ilkokul 3’üncü sınıflar kategorisinde dereceye girerek birinci olan Yağmur Nisa’ya bisiklet ödülü ve sertifikasını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, ikinci olan Öykü Aytürk’e tablet ödülünü ve sertifikasını Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt tarafından verildi. Üçüncü olan Ediz Gürel ise saatini Dr. Necip Kozalı’dan alırken dördüncü olan Eslem Demir satranç takımını hastanenin kurumsal iletişim müdürü Didem Aras’tan, diğer dördüncü ise hastanenin genel müdür yardımcısı Ayhan Yörük’ten aldı.

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

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Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
2 / 6

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
3 / 6

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
4 / 6

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
5 / 6

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
6 / 6

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı

Minik kalemler Medicana Hastanesi’nden ödüllerini aldı
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