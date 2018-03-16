Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedi evleri projesiyle sevgiyle büyüyen bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Proje kapsamında ilçedeki anaokullarını dolaşan Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere hayvan hakları ve sevgisiyle ilgili eğitici ve eğlenceli seminerler vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, sokak kedilerinin sıcak bir yuvaya kavuşabilmesi ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla "kedi evleri" projesini hayata geçirdi.

Belediyelerin, yaptıkları temel hizmetler kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Akhan, şunları kaydetti:

"Altyapı, imar, yol gibi temel belediyecilik hizmetleri tabii ki her belediyenin yapması gereken hizmetler, ancak bunların yanında toplumun tüm kesimlerine, hatta bütün canlılara seslenen sosyal sorumluluk projelerine de önem vermek gerekiyor. Aslında bir belediyeyi diğerlerinden ayıran ve bir adım öne çıkaran da budur. Biz bu projemizle hem sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyacını karşılıyor hem de gelecek nesillerimiz olan miniklerimize hayvan sevgisini aşılayarak bütün canlılara saygı gösterilmesi gerektiğini öğretiyoruz." dedi.

Belediye olarak ilk olarak beş kedi evi hazırladıklarını belirten Veteriner Hekim Mahmut Babur ise bunlardan ikisini pilot okul olarak seçilen anaokullarına kurduklarını söyledi.

Babur, projeye ilçe genelinden büyük destek geldiğini ve ihtiyaca göre kedi evlerini farklı kurumlara da yayabileceklerini sözlerine ekledi.