Minik Leyla 14 gündür bulunamadı

Ağrı'da, 14 gün önce ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin tüm aramalarına rağmen halen bulunamadı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112, Kızılay, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül"ün katıldığı arama çalışması, köy içi ve dışında devam etti.

Köyde görevli ekipler Leyla'nın olabileceği ahır, tandır evi, metruk yapılar, yumuşak zeminler, kuyu, dere, sazlık gibi hemen hemen her alanı bugün tekrar aradı.

Özel ekibin yanı sıra, JAK ve JAKEM ekibi köydeki detaylı aramalarını sürdürürken, AFAD, 112 Acil Sağlık, Kızılay ve güvenlik korucuları ise il merkezine gidilen 15 kilometrelik yolun sağ ve sol kısımları ile sazlık bölgelerde arama yaptı.