Minik Leyla 17 gündür bulunamadı

Ağrı'da, 17 gün önce ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köy ve çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen halen bulunamadı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Köy içerisindeki metruk yapılar, kuyular, dere ve sazlık alanlar gibi yerlerde aramalar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül" ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin katılımıyla yapıldı.

Köy dışındaki geniş arazide ise AFAD, Türk Kızılayı, 112 Acil ve Batman'dan gelen gönüllü avcılar tarafından arama çalışması gerçekleştirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görevli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip ise aileye ve ihbar hattına gelen tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyor.

Leyla'nın bulunabilmesi için şu ana kadar gelen ihbarların tümünü değerlendiren özel ekip, yaptığı çalışmalarda ihbarların asılsız olduğu sonucuna ulaştı.

Ekiplerin gün boyunca yaptığı tüm aramalara rağmen hakkında herhangi bir bulguya rastlanmayan minik Leyla'nın aranmasına yarın devam edilecek.

