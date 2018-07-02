Minik Leyla köyde ölü bulundu

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.
Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.
Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.
Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum