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Minik Leyla'nın babasına otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:57 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, otomobil çarpması sonucu yaralandı

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Ağrı merkez Kağızman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e, 06 AAT 519 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş, arama kurtarma çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni bulunmuştu.

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4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir trafik kazası

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