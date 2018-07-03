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Minik Leyla'nın cenazesi Ağrı'ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 04:03 | Son Güncelleme

Erzurum'daki otopsi işleminin ardından Ağrı'ya götürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde toprağa verilecek

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi, Erzurum'daki otopsi işleminin ardından memleketine gönderildi.

Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti.

Ağrı Devlet Hastanesi morguna konulacak minik Leyla'nın naaşının, bugün öğle namazını müteakip Bezirhane köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Bu arada, cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen ve güçlükle ayakta durabilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, naaş ambulansa konulurken "Leyla'm, senin kanın yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

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Ağrı Erzurum Erzurum Adli Tıp kurumu Leyla Aydemir otopsi

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