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Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:59 | Son Güncelleme

Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedine Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak - Minik Leyla'nın sırtında ve kolunda darp izleri olduğu öğrenildi

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Leyla Aydemir'in cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi.

Bezirhane köyünde bulunan minik Leyla'nın cesedi, Ağrı Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından otopsi için ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Leyla'nın kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak.

Cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Birşey konuşamıyorum, felaketti. Leyla'yı biz bulmadık." ifadelerini kullandı.

Amca Aydemir'i askerler teselli etmeye çalıştı.

Minik Leyla'nın sırtında ve kolunda darp izleri olduğu öğrenildi.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpeklerinin de desteğiyle aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

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Ağrı Erzurum Erzurum Adli Tıp kurumu Leyla Aydemir otopsi

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