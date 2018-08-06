HABER

Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 09:50 | Son Güncelleme

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin tutuklanan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı, Elazığ'daki cezaevine nakledildi.

Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi'nde tutulan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ'daki cezaevine sevk edildi.

- Olay

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Temmuz'da gözaltına alınan 4 şüpheliden biri "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Hakkari'de hastane önündeki iş yerlerinde çıkan yangına TOMA'lı müdahaleHakkari'de hastane önündeki iş yerlerinde çıkan yangına TOMA'lı müdahale
Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararıSon dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Leyla Aydemir ölü bulunması Sevk tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 2018 Kurban Bayramı Ağustos'un kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Meteoroloji İstanbul için gün verip uyardı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

Kuşlar gelmesin diye balkona poşet astı, hayatının şokunu yaşadı

Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Türkiye genelinde günübirlik evlere büyük operasyon

Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

Minik Leyla'nın katil zanlısı Elazığ'a nakledildi

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

Son dakika! Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 binbaşıya gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.