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Minik Leyla'nın köyde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 21:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili, "İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek." dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ağrı'da ailesi ile bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgileri paylaşan Soylu, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktanın daha önce defalarca arandığını belirten Soylu, şunları kaydetti;

"İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek. Ailenin başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun. Olayın hem kriminal boyutu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, değil midir; herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak."

- Kayıp çocuklarla ilgili yeni önlemler geliştirilmeli

Kaybolan çocuklarla ilgili yeni önlemler alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Soylu, bu tip olayların diğer suçlarda görüldüğü gibi bazen üst üste gelebildiğini kaydetti.

Soylu, benzer olaylarla ilgili sürekli önlemler alındığını ve gelişen teknoloji ve olaylar çerçevesinde sürekli yeni önlemler geliştirildiğini aktardı.

Bakan Soylu, "Bizim teknik kabiliyetlerimizin geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik ve teknolojik kabiliyetleri gelişiyor ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

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Bakan Soylu: "Ufak bir darp görülüyor

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