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Minik Leyla'yı bulmak için Batman'dan Ağrı'ya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:41 | Son Güncelleme

Batmanlı avcılar, Ağrı'da 16 gün önce geldiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i bulmak için köye gelerek arama çalışmalarına katıldı - Minik Leyla, gönüllü avcıların da katılımıyla yapılan aramalarına rağmen bugün de bulunamadı - Kozluk Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ziyattin Haşemi: "Leyla'nın kaybolduğunu ilk duyduğumuzda her insanın, her babanın hissettiğini hissettik. Sanki kızımın kaybolduğunu hissettim"

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına Batman'dan gelen gönüllü avcılar da katıldı.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları 16 gündür sürüyor.

Çalışmalara katılmak üzere Batman'dan gelen gönüllü 5 avcı, sabah saatlerinde arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerine destek verdi.

Köyün 3 kilometre dışındaki dere ve çevresinde Leyla Aydemir'i arayan AFAD, Türk Kızılayı ve gönüllü avcılar, herhangi bir ize rastlayamadı.

Köy dışarısında arama çalışmaları dere yataklarının kontrol edilmesiyle son bulurken, köy içerisinde de yine ekipler rutin arama faaliyetini yerine getirdi.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ile "Modül", İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibinin arama çalışmalarının ise akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi.

- "Sanki kızımın kaybolduğunu hissettim"

Gönüllü avcılardan Kozluk Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ziyattin Haşemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minik Leyla'yı bulmak ve diğer derneklere örnek olabilmek amacıyla Ağrı'ya geldiklerini söyledi.

Avcılık nedeniyle arazide deneyime sahip olduklarını ve bunu Leyla'yı bulmakta kullanabileceklerine inandıklarını ifade eden Haşemi, şunları belirtti:

"Biz gönüllü 5 kişiyiz. Ekibimiz fazla, ancak 5 kişi gelip aramalara katıldık. İnşallah güzel bir netice alırız. Leyla'nın kaybolduğunu ilk duyduğumuzda her insanın, her babanın hissettiğini hissettik. Sanki kızımın kaybolduğunu hissettim. Bir nebze de olsa ailesinin acısını paylaşmak için burada bulunmaya karar verdik."

Haşemi, 2 veya 3 gün daha aramalara destek vermek için köyde olacaklarını sözlerine ekledi.

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Ağrı arama çalışması Batmanlı avcılar Bezirhane köyü Leyla Aydemir

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