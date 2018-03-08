Minik mucitler ‘Bilim Şenliği’nde hünerlerini sergiledi

Ankara’da ortaokul ve lise öğrencileri, okullarında edindikleri tecrübelerle ortaya koydukları bilimsel çalışmalarını ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinde sergiledi.

Muradiye Eğitim Kurumları İncek Sevgi Kolejince düzenlenen ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinde minik mucitlerin ellerinden çıkan çalışmalar görücüye çıktı. Okul laboratuarında öğrendiklerini pratiğe dökerek pek çok çalışmaya imza atan öğrencilerin eserleri, öğretmenler ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Mini bir yürüyen merdiven protipi tasarlayan 6-C sınıfından Elif Süngü ve Ayşenur Ekinci, projeyi insanlara neler yapabileceklerini göstermek için yaptıklarını, çalışma esnasında işbirliğinin ve paylaşmanın önemini anladıklarını söyledi.

Minik ellerden çıkan bilimsel çalışmaları hayretler içinde izleyen AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, geçmişte 350 yıllık bir süre boyunca Müslüman bilim adamlarının çok önemli çalışmalara imza attığını belirterek, “Bizim bu ruhu okullarda çocuklarımıza vermemizde büyük fayda var. Çocuklar bu ruhu okullarda elde edebilirse, hem bilime önemli katkıları olur, hem bilimle ülkenin kalkınmasına ülke insanının bilimle hayata önemli katkılar sunmasına vesile olur. Dolayısıyla bu bilim şenliklerini bu bağlamda Muradiye Okullarını, Sevgi Kolejini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Çok güzel projeler meydana getirmiş öğrencileri gördüm” şeklinde konuştu.

Sergi ziyaretlerinin ardından Sevgi Okulları öğretmenlerince bilimsel deneyler yapıldı. Eğlendirici ve bilgilendirici deneyimlerin paylaşıldığı deneyler, izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.