HABER

Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

ÇOCUKLARIN 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında yaşadığı travma ve duyguları gözler önüne sermek amacıyla Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Resim Atölyeleri'nde resim çalışması yapıldı.

Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti

İSTANBUL,(DHA)-ÇOCUKLARIN 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında yaşadığı travma ve duyguları gözler önüne sermek amacıyla Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Resim Atölyeleri'nde resim çalışması yapıldı. Minikler, beyaz sayfalara bomba atan uçakları, vatandaşların üzerine sürülen tankları ve ellerindeki silahlarla askerleri resmetti.

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen FETÖ'cü işgalci Darbe Girişimi büyük küçük herkesin bilinçaltında derin izler bıraktı. Bu vahim olaydan en çok etkilenen yine çocuklar oldu. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Resim Atölyeleri'nde, çocukların darbe girişimi sırasında yaşadığı travma ve duyguları gözler önüne sermek için ‘Çocukların Gözünden 15 Temmuz’ konulu resim çalışması yapıldı. 15 Temmuz gecesinden akıllarında kalanları resmeden çocukların ses bombası atan uçakları, vatandaşların üzerine sürülen tankları ve askerleri çizmesi, vahim olayın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Miniklerin tek isteği o geceyi bir daha yaşamamak.

“UÇAKLAR BİZİ KORKUTTU”

15 Temmuz gecesinde yaşadığı korkuyu anlatan 7 yaşındaki Zehra Naz Akın “15 Temmuz akşamında bir saldırıya uğradık. Herkes dışarıya çıktı. Tanklar geldi onları ezmeye çalıştı. Çok kişi öldü. Bazıları da çok korktuğu için evlerinden çıkamadı. Uçaklar bizi korkuttu.”derken bir diğer minik öğrenci ise o geceyi “İnsanlar ellerinde Türk bayrakları ile savaşmaya gidiyorlardı. Dışarıda tanklar ve helikopterler vardı. Ellerinde Türk bayrağı olan insanlar kötüleri yendi. Sonunda kazanan halk oldu” ifadeleriyle anlattı.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmettiMinik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Son 15 Temmuz kitabı 'Kalkışma 24 Saat'Son 15 Temmuz kitabı 'Kalkışma 24 Saat'
Kazak Gölü'ne giren genç kaybolduKazak Gölü'ne giren genç kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

''Türkiye'ye sadece para için gelirim''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Adnan Oktar ile ilgili mide bulandıran iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

Sedat Peker için mahkemeden beraat kararı

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verildi

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımları 2018: Başvuru ekranı (e-Devlet) ve başvuru şartları ve kılavuz

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

13 ilde dev operasyon! 98 askere gözaltı kararı

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

Adnan Oktar'ın kaçırdığı kızını arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.