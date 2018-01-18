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Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 23:02 | Son Güncelleme 5 saat önce

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde ilkokul öğrencilerinin Atatürk'ün büstü ıslanmasın diye şemsiye tutmaları görenlere duygusal anlar yaşattı.

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Yeşildere İlkokulu’nda çekilen ve sosyal medyada yer alan fotoğraf görenlere duygusal anlar yaşattı. Sağanak yağışın etkili olduğu Oğuzeli ilçesinde Yeşildere İlkokulu’nda okuyan 4 minik öğrenci, teneffüse çıkınca Atatürk büstünün ıslandığı gördü. Atatürk büstünü yağmurdan korumak isteyen minikler, kendi şemsiyelerini tutarak büstü yağmurdan korudu. Fotoğraflarının çekildiğinden de habersiz minikler, kendileri ıslanmalarına rağmen büstü yağmurdan korumaları görenleri duygulandırdı.

YAĞMUR DİNİNCE GİTTİLER

Şemsiyelerini, kendileri ıslanma pahasına Atatürk büstüne tutan öğrenciler, yağan yağmura rağmen okul bahçesinde beklemeye devam etti. Minikler, yağmur şiddetini artırınca, bu kez büstün altına sığındı. Öğrenciler yağmur dinince Atatürk büstünün altında çıkarak sınıflarına gitti.

Miniklerin duygulandıran fotoğrafları paylaşıldığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Duygulandıran fotoğraflar, yüzlerce sosyal medya kullanıcısının beğeni ve yorumlarını aldı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

29 Eylül 2017'de Edirne merkeze bağlı Tayakadın Köyü'nde bulunan Şehit Cem Havale İlkokulu öğrencileri 7 yaşındaki Damla İnceoğlu, aynı yaştaki Dilay Büyükpiliç ile 8 yaşındaki Öykü Cam, yağmur sırasında çıktıkları teneffüste okul bahçesindeki Atatürk büstünün ıslandığını görünce, şemsiye tutarak yağmurdan korumaya çalışmıştı.

Minik öğrencilerin yaptığı hareket duygulandırdı
İzleyen herkesi duygulandıran görüntü sosyal medyada yayıldı
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep yağmur şemsiye Atatürk büstü

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
aferin o çocuklara! içlerinde Ata'mıza karşı büyük sevgi var. inşallah yeni gençlik böyle olur!
işte vatan evladı dediğin böyle oluyor, kendiliğinden oluyor bu. ATAM'ın ruhu bile yetiyor, ruhu.
ağlamaktan gözlerim şişti.....
@burunomendez yapma ya! Atandan fırsat bulursan günahların için ağla birazda!
Türk Milletinin ruhunda Ataya sevgi ve saygı asla bitmez. arap sevicileri ,arap milliyetçiliği ve sahte Türk milliyetçileri bu sevgi saygı denizinde asla başarılı olamayacaklar
Kendileri minik ama Mustafa Kemal Atatürk'e sevgileri büyük. Takdir ediyor derslerinde ve hayatlarında başarılar dilerim. Sevgi ile ...
putçuluğu bırakın.
@a_s_17 2 ayaklı bir köpek bir günde havlamasa ne olur ?
ee sonuç ??
zorunamı gitti evlat
yeni nesilde cahil yetişiyor, eski cahillerde seviniyor. ulan sizden ne hayır gördük ki yeni nesilden görelim. 12 sene okuyan öğrenci gördüğü eğitimin neden %10nunu anlıyor sizce . ben söyliyim : bu kemalist düzen yüzünden iş güç ata ata ata yeter ya anladık , anladıkta bi kafanızı kaldırın havaya bakın insanoğlu uzaya çıktı , gezegenler keşfediliyor diye gururlanıyor, sizde heykel ıslanmadı diye gururlanıyorsunuz işte farkınız bu..
@mehmet_1990_llicl Haklısın Yeni eğitim sistemi ile İmamhatipliler ilk Uydularını Mars'a gönderdiler. Şimdi Atom bombasının bir üst versiyonunu geliştiriyorlar... Putlaştırmaya karşıyım Ama eski eğitim sistemi çok daha iyiydi. NOT: Elhamdülillah Müslümanım ve iç Anadolulu Muhafazakar bir insanım. Ama aptal değilim. İmamhatiplerde ilmi yada dini olarak yetişmiş çocuklar değil. Körü körüne birilerine tapan zombiler yetiştiriliyor.
"Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" Bize yine umut aşıladığınız için teşekkür ederiz size çocuklar.
Öcük değil bunlar,"Küçük Adam" Biz Küçük Adam deriz böylelerine...
Saçmalık bence...
Cocuklar buyuyunce simdiki bircok sözüm ona cakma Ataturkçüler gibi sadece Atamızın heykeline ve Alkolune bağlı kalmayın..Onun fikirlerini, vatan sevgisini, milliyetciligini ve Türkce sevdasini da yaşayın ve yaşatın..asıl olan budur zaten..
Atatürkü sonsuz derecede sever ve sayarım ancak Atatürk heykellerine bu tarz aşırı davranışlar bence yanlış . objektif olarak dışarıdan bakarsak bu resmen putperestliğe giriyor . önünde eğilmek bile şirk koşmaktır bence .
aferim sana çocuk..
Atatürk'ü ve o'nun temelini attığı ne varsa hepsini büyüterek yaşatmalı ve yaşamalı Tüm islam coğrafyasındaki ülkelerinde bu ilkeler doğrultusunda yönetimlerini şekillendirmeleri halinde inanıyorum ki tüm islam ülkelerine barış gelir O GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK DAHİ VE DÜNYA LİDERİDİR
helal olsun çoçuklara
Atam sen kalkta ben yatam derlerdi eskiden. Herhalde dünyada başka hiçbir ülkede bu kadar put yoktur!
Bu vatan evlatları varoldukça Türkiye'nin sırtı yere gelmez.
helal olsun bu çocuklara
Maşallah bu sevgi bitmez ALLAH sizin gibi insanlarımızı korusun yolunuzu açık etsin
büyükleri yaptırmıştır sırf show olsun diye
kaç tane atatürkçü bacak kadar çocukların yaptığını yapabiliyo.
nasıl bir beyin yıkama ise?!!! realite,akıl ve mantık dışı..... yazık çocuklara.
Kimse endişe etmesin, Türk Gençliğinin hafızasından Atatürk ü asla silemezsiniz.
Aslan parçaları
Atatürk'ü yaşatacak olan heykelleri değil düşünceleridir. Çocuklarımıza asıl bunu öğretmeliyiz. Çocuklardaki saf Atatürk sevgisini bilgi ile beslemeliyiz. Bilgisiz sevgi ve anlamadan körü körüne bağlılık ile yetişen nesiller maalesef bu ülkede yıllarca kullanıldı. Atatürk'ü gerçekten anlayan insan onun ülkemiz için ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu görür. Atatürk bir zümrenin değil tüm toplumun ortak değeridir. Ortak değerlere saygı da millet olma bilincinin bir parçasıdır.
Minik yada küçük görmeyin! ASIL BÜYÜK YÜREKLER... Geleceğimize güvenle bakıyorum
cocuk istismarina hayir.
çok duygulandım tüh nazar felan deyer aman diyim
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