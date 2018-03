Minik öğrenciler dedelerini misafir etti

Türk Eğitim Derneği (TED) Şanlıurfa Koleji, yaşamlarının bu döneminde bakıma, saygı ve sevgiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan yaşlıları misafir etti.

TED Şanlıurfa Koleji, Yaşlılar Haftası dolayısıyla “Kahve bahane, torun şahane” adıyla bir etkinlik düzenledi. Çocuğun kişisel gelişim sürecinde sağlıklı aile ilişkilerinin onun sosyal ve duygusal yönlerine olan katkılarını dikkate alan kolejde anaokulu öğrencileri, aile büyüklerini konuk etmenin mutluluğunu yaşadı.

Önemli olan bu dönemi sağlıklı yaşamaktır

Programda “Yaşam her yaşta güzeldir” temalı konuşmayı yapan emekli öğretmen Hüseyin Yaşar, her yıl gerçekleştirilen Yaşlılar Haftasında panel, konferans, sempozyum ve ziyaretlerle yaşlıların gönülleri alınmaya çalışıldığını hatırlattı. Buna rağmen yaşlılarla ilgili sorunların toplumun gündemine yeterince taşınmadığını ifade eden Yaşar, “Yaşlanma, fiziksel ve ruhsal değişimlerin yaşandığı, önlenmesi ve geciktirilmesi mümkün olmayan bir süreçtir. Bu süreç sağlıklı ve olumlu duygularla yaşanmalıdır. Yaşamada önemli olan ihtiyarlamadan yaşlanmaktır. Yaşlılığın başlangıcı 65 ve üstü kabul edilmektedir. Türkiye’de yaşlı sayısı 6 milyon 192 bin 962’dır. Ülke nüfusuna göre yaşlı oranı yüzde 8,2’dir. Bu yaş grubunda olan insanların yaşam tarzları nasıl olmalı. Sosyal yaşamdan kopmadan, yalnızlığa itilmeden hayatlarını nasıl bir devam ettirebilirler. Bu konuda toplum olarak her bireyin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktayım çünkü çocuk yarının genci, genç yarının büyüğü, büyük ise yarının yaşlısıdır” dedi.

Anasınıfı öğrencilerine “Unutmayın ki sizler de yaşlılığa adaysınız. Onun için yaşlıları sevelim, yardım edelim. Çünkü onlar sizleri çok seviyor” diye nasihatte bulunan Yaşar, aktif yaşlanmayı önerdi. Yaşlı kişilerin sağlıklarını ve aktivitelerini devam ettirebilmeleri için yapmaları gereken bir takım iş ve işlemlerin varlığına dikkat çeken Hüseyin Yaşar, “Bu bağlamda Prof. Dr. Candan Yeşilada Algun, ‘Sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık dönemi geçirmek için aktif yaşamalıyız. Bu günden başlayarak düzenli egzersize başlayan yaşlıların düşme riskleri azalacak, kalp ve dolaşım sistemleri olumlu etkilenecek, solunum kapasiteleri artacak, uykuları düzene girecek ve depresyonları azalacaktır’ diyor. Yrd. Doç. Dr.Sevda Sarıkaya ise sağlıklı yaşam için zihinsel aktivitelerin artırılması ve sosyal yaşamdan kopmadan yaşanılması gerektiğini belirtiyor. Bu önerilerin yaşlılarca yerine getirilmesi her zaman için mümkündür” diye konuştu.

Yaşar’ın alkış toplayan bu konuşmasından sonra okulun müzik öğretmenlerinin resitali eşliğinde konuk aile büyüklerine Türk kahvesi ikram edildi. Ayrıca velilerle ebru yapıldı. Etkinlikte kolej yöneticileri, davetli aile büyüklerine teşekkürlerini sunup, katılım belgesi takdim etti.