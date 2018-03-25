Minik öğrenciler doğayı tanıdı

Sapanca Elmas Dereli Anaokulu, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında, “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Sapanca Orman Bölge Şefliği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik Sakarya İl Ormanı’nın da gerçekleşti. Elmas Dereli Anaokulu Müdür Yardımcısı Sema Ertosun, çocuklara ağaç ve doğa sevgisi aşılamak, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapmak amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını söyledi. Yürüyüş esnasında çocuklara Sapanca Orman Bölge Şefliği Kamil Ergin ve orman mühendisleri tarafından bilgiler aktarıldığını belirten Ertosun, “Öğrencilerimiz bu gezi ile bir yandan doğayı yakından tanıma fırsatı buldu, diğer bir yandan ise önemli bilgiler edindi. Çok yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile Sapanca Orman Bölge Şefliği’ne destekleri için teşekkür ederiz” dedi.

Sapanca Orman Bölge Şefi Kamil Ergin ise öğrencilere ormanların korunmasının önemi ve yapılabilecek hataların ortaya çıkacağı kötü sonuçlar hakkında bilgiler verildi. Ergin, her vatandaşın birer orman korucusu olduğunu hatırlattı.