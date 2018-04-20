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Minik öğrenciler eski zaman oyunlarıyla neşeleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Ordu’da Merkez İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan proje kapsamında okuldaki minik öğrenciler, eski zaman oyunlarıyla boş vakitlerini değerlendiriyor.Okulun rehberlik bölümü tarafından akran zorbalığına dikkat çekmek amacıyla 6 oyundan oluşan "Önüm arkam sağım solum oyun" adlı proje hazırlandı.

Minik öğrenciler eski zaman oyunlarıyla neşeleniyor

Ordu’da Merkez İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan proje kapsamında okuldaki minik öğrenciler, eski zaman oyunlarıyla boş vakitlerini değerlendiriyor.
Okulun rehberlik bölümü tarafından akran zorbalığına dikkat çekmek amacıyla 6 oyundan oluşan "Önüm arkam sağım solum oyun" adlı proje hazırlandı. Proje kapsamında okuldaki öğrencilerin boş vakitlerini bu oyunlarla geçirme imkanı bulduğunu belirten Okul müdürü Ceyhan Yücel, “Oyunlar 2, 3 ve 4’üncü sınıflar düzeyinde uygulanıyor. Şimdiye kadar da proje amacına ulaştı. Öğrencilerimiz bu oyunlar sayesinde hem eski oyunlarla neşeleniyor, hem de daha uyumlu şekilde arkadaşlık ortamlarını geliştiriyorlar" diye konuştu.

Mendil kapmaca, dokuz taş
Çocukların tamamını bu oyun gruplarının içerisine dahil ederek sosyalleşmelerini sağladıklarını anlatan Yücel, "Oyunların tamamı hepimizin belki küçükken oynadığı oyunlar. Ama bu oyunlar artık sadece hafızalarımızda kaldı. Maalesef sokak aralarında ya da köylerimizde yaşayan çocuklar bu oyunları oynamıyorlar. Biz bu projeyle hem bu oyunları günümüze yeniden taşımak istedik, hem de bu sayede yalnız kalan çocukları gruplara dahil ederek daha da sosyalleşmelerini sağladık" diye konuştu.
Müdür Yücel, öğrencilerin eski oyunları gayet sevdiğini ve her fırsatta bu oyunları çevrelerine yaydıklarını sözlerine ekledi.
Okulun rehber öğretmeni Gülçin Çelik Kareveli ise proje kapsamında 6 adet oyun belirlediklerini bilgisini vererek, "Bu oyunlarımız ise mendil kapmaca, tombala, menekşe mendilin düşe, aç kapıyı bezirgan başı, dokuz taş ve kavun karpuzdan oluşuyor. Amacımız bu oyunları tüm okulda yaygınlaştırmak" dedi.
Karaveli, oyunların temel amacının akran zorbalığı ve teknoloji bağımlılığın önüne geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Minik öğrenciler eski zaman oyunlarıyla neşeleniyor

Minik öğrenciler eski zaman oyunlarıyla neşeleniyor

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