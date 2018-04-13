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Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, sınır karakolunda görev yapan askerlere hazırladıkları resim ve mektupları gönderdi.Atatürk İlkokulu’nun Anasınıfı öğrencileri, Hatay sınır karakolunda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere resim yaptı ve ailelerinin yardımıyla mektup yazdı.Okul Müdürü İbrahim Kaplan ve öğretmenlerinin gözetiminde Ortaca PTT Müdürlüğü’ne gelen öğrenciler, hazırladıkları mektupları ve içerisinde çeşitli hediyeler olan koliyi yetkililere teslim etti.Okul Müdürü Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Hatay sınır karakolundaki askerlerimize moral vermek, destek olmak amacıyla Anaokulu öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, sınır karakolunda görev yapan askerlere hazırladıkları resim ve mektupları gönderdi.
Atatürk İlkokulu’nun Anasınıfı öğrencileri, Hatay sınır karakolunda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere resim yaptı ve ailelerinin yardımıyla mektup yazdı.
Okul Müdürü İbrahim Kaplan ve öğretmenlerinin gözetiminde Ortaca PTT Müdürlüğü’ne gelen öğrenciler, hazırladıkları mektupları ve içerisinde çeşitli hediyeler olan koliyi yetkililere teslim etti.
Okul Müdürü Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Hatay sınır karakolundaki askerlerimize moral vermek, destek olmak amacıyla Anaokulu öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik. Ailelerine yazdırdıkları mektupları ve yaptıkları resimleri askerlerimize gönderdik. Ayrıca kolimizde de askerlerimiz için küçük hediyelerimiz var. Afrin’de göstermiş oldukları kahramanlıktan dolayı askerlerimize teşekkür etmek istedik.” diye konuştu.
- “Askerler hiç ölmesin”
Anasınıfı öğrencisi Berra Aydın ise mektuba adını soyadını yazarak başladığını dile getirerek, “hoşça kal askerler hiç ölmeyin diyerek mektubumu bitiriyorum.” dedi.

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

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Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
2 / 6

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
3 / 6

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
4 / 6

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
5 / 6

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
6 / 6

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi

Minik öğrenciler ’hiç ölmeyin’ yazdıkları mektupları Mehmetçik’e gönderdi
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