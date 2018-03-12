Minik öğrenciler, İstiklal Marşını okudular

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıl dönümünde Adnan Menderes İlköğretim Okulu’nda ’10 Kıta Tek Yürek Hep Birlikte İstiklal Marşı’nı Okuyoruz’ etkinliği düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Adnan Menderes Okul Müdürü Ertuğrul Uyanık, "İstiklal marşımızın kabulünün 97.yılını kutluyoruz. Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan istiklal marşımızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz. Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez değerleridir. Bir toplumun yaşayan tarihi, yaşayanların hayatında ve hafızasında biriktirdiği, yaşattığı ve yaşadığı kadardır. Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar, kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bunları hatırlamak gerekir. İstiklal Marşımız İstiklal savaşımız kadar muazzam bir eserdir. Birim vatan evlatları canlarıyla kanlarıyla; diğerini Milli Şairimiz Mehmet Akif güçlü kalemiyle, engin kültürüyle yazmışlardır. İstiklal Marşında bir milletin gururu kendine güveni, haklılığını haykırışı, hür yaşayabilmek için taşıdığı imanın kaynağı; Yüce Allah’a teslimiyetin ve geleceğe uzanan duası vardır. İstiklal Marşı Müslüman Türk Milleti için bir duadır." dedi.

Konuşma sonrasında Anaokulu öğrencileri ve katılımcıların eşliğinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtası seslendirildi. Adnan Menderes İlkokulu tarafından yürütülen proje kapsamında 15 gün öncesinden okul öğrencilerinin aileleri ziyaret edilerek Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı hediye edildi. İstiklal Marşını ezberleyen öğrenciler etkinlik esnasında ezberlemiş oldukları kıtaları seslendirdi. Aynı zamanda işitme engelliler için işaret diliyle İstiklal Marşı tercüme edildi.

Düzenlenen etkinliğe Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Belediye Başkanı İrfan Dinç, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, daire amirleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.