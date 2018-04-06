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Minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Alaplı’da İlkokulu’na devam eden öğrenciler, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İtfaiyenin çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirildiler.Öğretmenleri ile birlikte Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen yaşları 6-8 arasında değişen 20 minik öğrenciyi ve ailelerini misafir eden İtfaiye Müdürlüğü personeli, ziyaret öncesinde, Alaplı İtfaiyesi tarafından yapılan Maket İtfaiye aracına bindirildiler ve özel itfaiye giysilerini daha yakından tanıma fırsatını buldular.

Minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı

Alaplı’da İlkokulu’na devam eden öğrenciler, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, İtfaiyenin çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirildiler.
Öğretmenleri ile birlikte Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen yaşları 6-8 arasında değişen 20 minik öğrenciyi ve ailelerini misafir eden İtfaiye Müdürlüğü personeli, ziyaret öncesinde, Alaplı İtfaiyesi tarafından yapılan Maket İtfaiye aracına bindirildiler ve özel itfaiye giysilerini daha yakından tanıma fırsatını buldular. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin hizmet binasını gezen öğrencilere başta yangın ve benzeri afetlerde kullanılan araç ve gereçlerle ilgili olarak bilgiler verildi.
Daha sonra İtfaiye Müdürlüğü eğitim merkezinde, yangından korunma yöntemleri, itfaiyenin önemi ve görevlerini anlatan İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın tarafından anlatılarak ,minik öğrenciler can kulağı ile dinledi. Minik öğrencilerle birlikte ailelerinin de gerçekleştirilen geziden oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı

Minik öğrenciler itfaiye ile tanıştı

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