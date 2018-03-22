Minik öğrenciler kütüphane ile tanıştı

Adıyaman’ın Kahta Hürriyet ilkokulu öğrencileri Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçe Halk Eğitim Kütüphanesini ziyaret etti.

Her yıl Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası münasebetiyle düzenlenen ziyarette Hürriyet İlkokulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri kütüphaneyi gezdi.

Programa katılan öğrenciler kitapları kontrol ederek kütüphane görevlileri tarafından kütüphanenin hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Program öğrencilerin 30 dakika kitap okumasının ardından hatıra fotoğrafı çekmesi ile sona erdi.