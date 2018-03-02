Minik öğrenciler oyuncaklarını anaokullarına hediye etti

Özel Kardelen Koleji Anaokulu ve kreş öğrencileri evlerinde bulunan oyuncakları kasabalarda bulunan anaokulu öğrencilerine hediye etti.
Özel Kardelen Anaokulu ve Kreşinde eğitimlerine devam eden minik öğrenciler, evlerinde severek oyunlar oynadıkları oyuncaklarını Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı kasaba anaokullarına hediye etti. Minik kardelenlerin, büyük fedakarlıklarını takdir eden Kardelen Koleji Anaokulu ve Kreşi Müdürü Rabia Işıl Ferli, “Yıl içerisinde çeşitli sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Amacımız çocuklarımızın kendine güvenen, ahlaki değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Minik Kardelenler de yeni aldıkları oyuncaklarını büyük fedakarlık göstererek ihtiyaç sahibi anaokullarına bağışladık. Oyuncakların yaş oranlarına göre sınıflandırılması ve her birinin hediye paketlerine yerleştirilmesine kadar tüm aşamalarda öğretmenlerimizle çocuklarımız birlikte çalıştılar” dedi.
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