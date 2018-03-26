Minik öğrenciler şehitleri unutmadı

Erzincan Bahçelievler İlkokulu şehitlere vefa göstermek ve öğrencilere vatan sevgisi bilincini aşılamak amacıyla oldukça anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler işbirliğiyle şehitler için 145 hatim okundu, dersliklere şehitlerin ismi verildi. Ayrıca şehit yakınları okulda misafir edilerek akabinde Erzincan Şehitliği’nde şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Düzenlenen etkinlikte şehit aileleri okulda misafir edildi. Öğrencilerin şehitlere göstermiş oldukları sevgi, Türk Milletinin vatan sevgisini gözler önüne serdi. Vatan uğruna can veren Erzincanlı şehitler, Şehit Tamer Meriç, Şehit Uğur Fetih Özdemir, Şehit Halit İlbay, Şehit Fahrettin Aksu, Şehit Osman Pelen, Şehit Fatih Çaybaşı, Şehit Fırat Kılıç, Şehit Hakan Can, Şehit Salih Zengin, Şehit Gökhan Yılmaz ve Şehit Adem Akpınar’ın isimleri artık dersliklerde yaşayacak. Yapılan programda ilk olarak şehit aileleri okulda misafir edildi. Ardından şehit aileleri ve öğretmenler şehitlerin isimlerinin verildiği derslikleri ziyaret ettiler. Burada öğrencilerin hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuması sırasında duygusal anlar yaşandı. Sınıflarda şehitler için hazırlanan ve şehitlerin fotoğraf ve hatıralarının bulunduğu şehit köşeleri de takdir topladı. Okul ziyaretinin ardından aileler, öğretmenler ve öğrenciler Şehitliğe giderek burada dualar ettiler. Öğrenciler ise yanlarında getirdikleri çiçekleri şehitlerin kabirlerine diktiler. Açıklama yapan Bahçelievler İlkokulu Müdürü Yücel Kılıç, amaçlarının hem şehitlere ve ailelerine vefa göstermek hem de çocuklara vatan sevgisi aşılamak olduğunu söyleyerek; “Okul olarak şehit ve şehit ailelerine minnet borcumuz var. Öğrencilerimize vatan ne demek? Şehit ne demek? Ve bunun gibi değerleri aşılamak için böyle bir ekinlik yapmayı uygun gördük. Öte yandan şehitlerimiz için öğrenci velileri ve öğretmenlerimiz tarafından toplam 145 fazla hatim okundu. Bu da manevi değerlerimiz açısından önemliydi. Bize destek veren, öğretmen, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz.” dedi.