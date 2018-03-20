Minik öğrencilerden hayvanlar için yemek alanı

Mersin’in Tarsus ilçesinde minik öğrenciler, hayvanlar için yemek alanı oluşturdu.

Yeşil Mahallesinde bulunan Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri hayvan sevgisini geliştirmek üzere sokak hayvanlarının bir kap su bir kap yemek kapsamında okula yakın alanda sokak hayvanlarının yiyebileceği yemek ve su içme alanı oluşturdu.

Minik öğrenciler bu çalışma ile sokak hayvanlarının da yaşama hakkı olduğunu ve hayvan sevgisinin aşılanması konuda bir sosyal sorumluluk projeye imza attılar.

Sınıf eğitmenini Gülden Yaman’ın öncülüğünde yürütülen projeye Yeşil Mahalle Muhtarı Emrah Kara’da destek veriyor. Muhtar Kara, “Bu projeyi hayata geçiren minik öğrencilerimize ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Muhtarlık olarakta inanıyoruz ki, bu projeler ile hayvanlara yapılan eziyet ve insanlık dışı canilikler son bulacak. Hayvanları ve doğasını sevenden korkmayın onlar doğasında bütün dünyayı seven ,kalbinde sevgi ve merhamet barındırır. Vatanımızı sevmek doğamızı sevmekle başlar” dedi.