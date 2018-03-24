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Minik öğrencilerden yaşlılara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik, kurum amirleri ve ilkokul öğrencileri, ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek ellerini öpüp sorunlarını dinlediler.Ziyarete, Altıntaş İstiklal İlkokulu öğrencileri, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.Toplumun her kesimine olduğu gibi yaşlılara da sadece bu hafta dolayısıyla değil, yılın her zamanında vakit ayırdıklarını belirten Kaymakam Çelik, ’’Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamak toplum olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Minik öğrencilerden yaşlılara ziyaret

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Kaymakam Musa Kazım Çelik, kurum amirleri ve ilkokul öğrencileri, ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek ellerini öpüp sorunlarını dinlediler.
Ziyarete, Altıntaş İstiklal İlkokulu öğrencileri, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı.
Toplumun her kesimine olduğu gibi yaşlılara da sadece bu hafta dolayısıyla değil, yılın her zamanında vakit ayırdıklarını belirten Kaymakam Çelik, ’’Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sağlamak toplum olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Toplumda yaşlılara karşı bir farkındalık oluşturmak, toplumu bu konuda daha duyarlı hale getirmek maksadıyla kutlanan Yaşlılar Haftasında, bütün yaşlılarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. Yaşlılar haftasında ziyaretlerimizde bizleri yalnız bırakmayan İstiklal ilkokulu öğrencilerine yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu. (YD-EFE)

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