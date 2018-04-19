Minik piyanistlerden 23 Nisan konseri

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç ve öğrenci velilerinin katıldığı programda minik yeteneklerin piyano dinletisi büyük alkış topladı. Piyano dinletisini hazırlayan minik yeteneklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Çocuklarımızın başarısı ile gurur duyuyorum. Almanya’da katılığı uluslararası piyano yarışmalarında ülkemizi ve Salihli’mizi başaralı bir şekilde temsil eden Damla Ece Karataş’ı tebrik ediyorum. Bu güzel konser için sizlere ve eğitmenimize teşekkür ediyor ve kutluyorum” diyerek Eğitmen Gülmira Ustalara ve Piyanoda dünya birincisi olan Damla ece Karataş’a çiçek takdim etti.

Karaoğlu, son olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.