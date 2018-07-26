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Minik Sati ablası Evrim'i bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın, anne ve babasının tutuklanmasının ardından 1,5 yaşındaki kız kardeşi Sati Atış'a yakınları bakıyor - Minik kızın bakımını üstlenen akraba Sevinç Söylemez: - "Sati 'anne' diye ağlıyor. Televizyonda ablasının fotoğrafını görünce bağırarak hemen televizyonun yanına gitti. Ben buna ne zamana kadar bakarım? Allah kimseye vermesin bu acıyı"

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın, anne ve babasının tutuklanmasının ardından 1,5 yaşındaki kız kardeşinin bakımını yakınları üstlendi.

Yenisu köyünün yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşi ile yalnız bırakılan, hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin ise döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'in, annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın tutuklanmasının ardından kız kardeşine, Burhan Atış'ın halası Sevinç Söylemez bakıyor.

Babaanne Sati Atış yaylada olduğu için Yenisu köyünde bakımını üstlenen Söylemez'in evinde kalan minik kız, tüm olanlardan habersiz oyun oynuyor.

Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sati Atış'la bakacak kimse olmadığı için kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Minik kızın anne sütü aldığı için annesini aradığını, televizyonda ablasının fotoğrafını görünce heyecanlandığını ifade eden Söylemez, şunları dile getirdi:

"Zor oluyor. Nasıl bakacağız? Emzik istiyor, mama istiyor. Kim bakacak buna? Ana yok, baba yok. Evrim yok. Sati 'anne' diye ağlıyor. Televizyonda ablasının fotoğrafını görünce bağırarak hemen televizyonun yanına gitti. Ben buna ne zamana kadar bakarım? Allah kimseye vermesin bu acıyı."

Baba Burhan Atış'ın çelişkili ifadeler vermesiyle ilgili ise Söylemez, "Burhan, 15 yaşına kadar sara hastalığı ile uğraştı. Bazen ne dediğini bilmiyor. Korkusundan 'gömdüm' kelimesini kullanmış. Gömseydi çıkardı." diye konuştu.

Evrim'i, kaybolduğu belirtilen yaylada ve Yenisu köyünde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, herhangi bir ize ise rastlanamamıştı.

Evrim'in 17 gün önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan anne baba, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı.

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