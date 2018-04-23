Minik yarışmacılar ödüllendirildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Bilecik Atatürk Spor Salonu’nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde ’Halk Oyunları Yarışmaları’ yapıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla düzenlenen yarışmalara Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Sarıfakıoğulları ve Osman Bat ile öğretmenler, Bilecik Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları, “Ülkemizin değişik yörelerinin halk oyunlarının sahnelendiği yarışmada öğrencilerimiz ellerinden geleni yaparak bizlere çok güzel bir gösteri sundular. Bölgelerimize göre bakıldığında Türkiye genelinde oldukça geniş ve zengin bir halk oyunu birikimine sahibiz ve bunları yaşatıp genç kuşaklara aktarılmasının kültürümüz ve manevi varlıklarımız açısından son derece önemli. Bu anlamda yarışmaya katılan tüm ekiplere, ekipleri hazırlayan eğiticilere, okul müdürlerine ve Halk Eğitim Merkezlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen yarışmaya miniklerde 10, yıldızlarda 6, gençlerde ve büyüklerde ise 3’er ekip katıldı. Yarışmada dereceye giren ekiplere plaket ve kupaları Bilecik İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Sarıfakıoğulları ve Osman Bat tarafından verildi.