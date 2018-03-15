Minik yüreklerden huduttaki asker ağabeylerine anlamlı hediyeler

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Minik yüreklerden cesur yüreklere”, “Dikkat aşırı vatan, millet, bayrak aşkı, sevgisi içerir” yazılı hediye paketleri, Türkiye’nin Kuzey Irak hududunda yer alan bir dağ karakolunda nöbet tutan askerlere gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Anaokulunun Proje Sorumlusu Okul Öncesi Öğretmeni Raziye Ceylan, yaptığı açıklamada, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında hayata geçirdikleri projeye değindi. Beyşehir’den minicik kalplerde yer alan sevgiyi Türkiye’nin Kuzey Irak hududundaki Şırnak sınırlarında yer alan Gabar Dağındaki bir dağ karakolunda nöbet tutan askerlerle buluşturmak istediklerini belirten Ceylan, “Bunun için çok özel bir çalışma yaptık. Velilerimiz çok büyük destek sağladı, Beyşehir Belediyemiz de bizleri destekledi. Hazırladığımız koliler içerisinde, el emeğiyle yapılmış ve anne eli değmiş gıda ürünleri yer aldı. Velilerimiz ve minik öğrencilerimiz bu çalışma kapsamında duygu ve düşüncelerini yazdıkları mektuplara aktardılar, çok güzel resimler çizdik. Oradaki askerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Bu proje ile aslında biz çocuklarımıza vatan ve bayrak sevgisinin anne ve baba sevgisi kadar doğal olduğunu öğretmekle başladık işe. Sonra asıl evimizin vatan olduğunu da öğretmeye çalıştık. Bu anlamda birlik ve beraberlik adına güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyoruz. Etkinliğimize katılan tüm velilerimize, bizi destekleyen özellikle Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Huduttaki askerlere gönderilecek hediye paketlerinin kargo aracına yüklenmesi sırasında Şehit Ömer Halisdemir Anaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenleriyle biraraya gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, belediye olarak proje kapsamında hazırlanan kolilerin lojistiği ve sınır boyundaki askerlere ulaştırılmasında her türlü destek ve katkıyı sağladıklarını dile getirdi. Özaltun, Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencilerinin vermiş olduğu bu anlamlı desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.