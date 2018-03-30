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Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sude Karadağ isimli küçük çocuğun Mehmetçiğe yaptığı bağış ve mektubuyla ilgili paylaşımda bulundu.Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklardan Mehmetçiğe bağışta bulunan Sude Karadağ’ın mektubu şöyle:"Allah size güç versin.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sude Karadağ isimli küçük çocuğun Mehmetçiğe yaptığı bağış ve mektubuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklardan Mehmetçiğe bağışta bulunan Sude Karadağ’ın mektubu şöyle:
"Allah size güç versin. İnşallah hepiniz sağlam gelirsiniz. Size hep dua edeceğiz. İnşallah düşmanlar pes edip sizlerin ayaklarına kapanacaklardır. Düşmanlar bizim bayrağımızı indiremez. Sizde bunu biliyorsunuz. Ve size duam şu; Allah sizi korusun, Allah sizlerin yolunu açık etsin. Onca savaştan sonra ailenize kavuştursun. Allah inşallah sizlerin ve bizlerin dualarını kabul etsin. Allah sizlerin anneleriniz ve babalarınıza sabır ihsan eylesin. Ve sizler için komşularımızdan, akrabalarımızdan topladığımız bir miktar parayı lütfen kabul edin."
TSK’nın paylaşımında ayrıca Muhammet Hakan Baykal ve Şevki Ömer Baykal’ın mektup ve bağışlarına da yer verildi.

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

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Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
2 / 6

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
3 / 6

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
4 / 6

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
5 / 6

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
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Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış

Minik yüreklerden Mehmetçiğe büyük bağış
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