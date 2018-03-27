Minik yüreklerin itfaiye heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Başkentli öğrencileri merkez istasyonda ağırlayarak, tehlikeli ve acil durumlar konusunda eğitim veriyor. Minik öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı olan Ankara İtfaiyesi bu yılın ilk üç ayında toplam 32 bin 402 öğrenciye yangın eğitimi verdi.

Yangın anında yapılması gerekenlerle birlikte yangın söndürme ekipmanlarının nasıl kullanılacağının da anlatıldığı eğitimde minikler, araç sürüş ve yangın söndürme simülatörlerinde uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. İtfaiyeci ağabeylerini büyük bir dikkatle dinleyen miniklere yönelik bilgilendirme eğitimleri, Başkent’teki okulların başvuruları sonucu İtfaiye Daire Başkanlığının eğitim tesisleri ve itfaiye istasyonlarında gerçekleştiriliyor. Eğitimler çocukların yaş grupları dikkate alınarak verilirken aynı zamanda itfaiyecilik mesleği de tanıtılıyor.

Miniklere simülatör, gençlere gerçek yangın söndürme tatbikatı

Ana sınıfı ve kreşe giden miniklere, itfaiye araçları eşliğinde, "İtfaiyeci kimdir, neler yapar, itfaiye araçları nelerdir ve nasıl çalışır, yangın söndürmede kullanılan malzemeler nelerdir, yangın anında neler yapılmalı, itfaiyeye nasıl haber verilir" gibi konularda bilgi verilirken, yangın söndürme işlemi de simülatörler üzerinde gerçekleştiriliyor.

Ortaokul ve lise yaş grubunda bulunan öğrencilere de “yangın söndürme cihazları nasıl kullanılmalıdır eğitimi ve kontrollü gerçek ateşe yangın söndürme cihazı ile müdahale tatbikatları”uygulamalı anlatılıyor.

2018 yılı Mart ayına kadar, İtfaiye Daire Başkanlığı’nı 42 okuldan 2 bin 87 öğrenci ziyaret ederken, ilk üç ayda İtfaiyeci eğitmenler de 61 okula giderek, 30 bin 315 öğrenciye eğitim verdi.