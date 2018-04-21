Minikler 23 Nisan’ı erken kutladı

Aydın Özel Liva Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladı. Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında hastanede çocuklara palyaçolar eşliğinde hediyeler dağıttı.

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı günün anlam ve önemine uygun şekilde geleneksel olarak kutladıklarını belirten Hastane Başhekimi Erdal Gezer, “2 gün sonra kutlayacağımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaya erken başladık. Çocuklarımızı bayram haftası boyunca çeşitli aktivitelerle sevindirip bayramı yaşatmak istiyoruz. Bundan 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ulu Önder Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milli iradeyi hayata geçirmiş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünyada hiçbir ülkede olmayan çocuk bayramında, dünyanın en değerli varlıklarını nasıl daha mutlu ederiz diye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı şekilde büyümesi, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ilelebet devam etmesi için çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi her şeyden önemlidir” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.