HABER

Minikler 23 Nisan’ı erken kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 07:52 | Son Güncelleme

Aydın Özel Liva Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladı.

Minikler 23 Nisan’ı erken kutladı

Aydın Özel Liva Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını erken kutladı. Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında hastanede çocuklara palyaçolar eşliğinde hediyeler dağıttı.
Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı günün anlam ve önemine uygun şekilde geleneksel olarak kutladıklarını belirten Hastane Başhekimi Erdal Gezer, “2 gün sonra kutlayacağımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamaya erken başladık. Çocuklarımızı bayram haftası boyunca çeşitli aktivitelerle sevindirip bayramı yaşatmak istiyoruz. Bundan 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ulu Önder Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milli iradeyi hayata geçirmiş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünyada hiçbir ülkede olmayan çocuk bayramında, dünyanın en değerli varlıklarını nasıl daha mutlu ederiz diye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı şekilde büyümesi, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ilelebet devam etmesi için çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi her şeyden önemlidir” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Minikler 23 Nisan’ı erken kutladı

Minikler 23 Nisan’ı erken kutladı

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!Sözleşmeli fuhuş rezaleti!
Milyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktıMilyonluk ihaleden Görmez’in oğlu çıktı
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Afrin'e giden Yelda Hemşire: Ölmeden geri dönmem

Afrin'e giden Yelda Hemşire: Ölmeden geri dönmem

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!

CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.