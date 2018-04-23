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Minikler bayramlarını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Dr.

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu. Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 740 öğrencinin eğitim gördüğü Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, Okul Müdürü Şükrü Cansever, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.
Okul Müdürü Şükrü Cansever, yaptığı konuşmada bütün çocukların bayramını kutlayarak öğrencileri hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrenciler yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplarken, bayramlarını doyasıya kutladı. Veliler de çocukların coşkularına ortak oldu. Özellikle bazı öğrenciler Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” isimli gösteriyle anlatması izleyicilerden büyük alkış aldı.

Minikler bayramlarını kutladı

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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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Minikler bayramlarını kutladı

Minikler bayramlarını kutladı
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