Minikler biriktirdiği harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Çankırı Güneş İlköğretim Okulu Öğrenci Meclisi, "Mehmetçikle El Ele" kampanyası kapsamında kendi günlük harçlıklarından biriktirdikleri 9 bin 68 TL’yi Türkiye Mehmetçik Vakfına bağışladı.
Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Güneş İlköğretim Okulu Müdürü Muzaffer Derelli, Rehberlik Öğretmeni Mustafa Yılmaz, Aile Birliği Başkanı Derya Bilgin ile Öğrenci Meclisi Başkanı Kayra Gül yönetim kurulu üyeleri Cemre Çakmakcı, Hatice Sıla Yiğitbaşı ve Bilal Baran dün Vali Hamdi Bilge Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Kayra Gül bağış dekontunu okul adına Vali Hamdi Bilge Aktaş’a teslim etti. Vali Aktaş başta okul müdürü olmak üzere öğrencileri olmak üzere bu duyarlı davranışları için tebrik etti.
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