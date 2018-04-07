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Minikler engelliler için 10 bin mavi kapak topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ’Tane-Tane Kapakları Toplayalım, Adım-Adım Engelleri Aşalım Kampanyası’ çerçevesinde mavi kapak toplama kampanyasında 10 bin kapak topladı.Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ’Tane-Tane Kapakları Toplayalım, Adım-Adım Engelleri Aşalım Kampanyası’ çerçevesinde 10 bin mavi kapak toplayarak Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt’te teslim etti.

Minikler engelliler için 10 bin mavi kapak topladı

Muş’un Malazgirt Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ’Tane-Tane Kapakları Toplayalım, Adım-Adım Engelleri Aşalım Kampanyası’ çerçevesinde mavi kapak toplama kampanyasında 10 bin kapak topladı.
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, ’Tane-Tane Kapakları Toplayalım, Adım-Adım Engelleri Aşalım Kampanyası’ çerçevesinde 10 bin mavi kapak toplayarak Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt’te teslim etti. Anaokulunun 3 ve 4 yaş gurubu öğrencileri, sınıf öğretmenleri Duygu Bakırcıoğlu Özcan eşliğinde topladıkları kapakları Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt’te teslim ederek sosyal sorumluluğun heyecanı yaşadılar. Başkan Söğüt, teslim edilen mavi kapaklarla engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.
Okul müdürü Evren Bozkurt, proje kapsamında okul öğrencilerinin plastikten oluşan mavi kapakları toplayarak bir engelli vatandaşa yardımcı olmak amacını taşıdıkları, Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneğinin de bu güne kadar birçok engelliye sahip çıkmasından dolayı kapakları topladıklarını belirtti.
Anaokulu 3- 4 yaş öğrencilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Malazgirt 1071 Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Rahmi Söğüt, "Öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra, okul öğretmenlerinin de önemli katkı sağladıkları mavi kapak kampanyasına desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum. Bu kampanya tüm vatandaşların ve öğrencilerin de destek vereceklerine inanıyorum. Bu çocuklarımız sosyal sorumluluğun en güzel örneğini göstererek topladıkları 10 bin adet mavi kapağı teslim ederek, çok anlamlı bir davranış örneğini sergilediler. Her birine engelli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Minikler engelliler için 10 bin mavi kapak topladı

Minikler engelliler için 10 bin mavi kapak topladı

Minikler engelliler için 10 bin mavi kapak topladı

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