Minikler gösterileriyle, 67 Burda AVM’de hayran bıraktı

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi tarafından çocuklar etkinliği düzenlendi.
Esas 67 Burda AVM giriş katında düzenlenen etkinliğe çocuklar ve veliler katıldı. Halk oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Esas 67 Burda AVM de büyük ilgi gördü. Minikler, gösterileriyle izleyenleri adeta hayran bıraktı. Esas 67 Burda AVM yönetimi ise etkinliklere ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür etti.
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