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Minikler hayallerindeki oyunu resimle anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Mudanya Resim Atölyesi ve Mudanya Roraty Kulübünün ortaklaşa düzenlediği "Hayalimdeki Oyun Resim Yarışması’’ ödülleri sahiplerini buldu.Geleneksel hale getirilip bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında bu yıl ‘’Hayalimdeki Oyun” teması işlendi.

Minikler hayallerindeki oyunu resimle anlattı

Mudanya Resim Atölyesi ve Mudanya Roraty Kulübünün ortaklaşa düzenlediği "Hayalimdeki Oyun Resim Yarışması’’ ödülleri sahiplerini buldu.
Geleneksel hale getirilip bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında bu yıl ‘’Hayalimdeki Oyun” teması işlendi. Mudanya’daki ilkokul öğrencilerin katıldığı yarışmanın dereceye girenler belli oldu. 15 ilkokuldan 42 ilkokul öğrencisinin katıldığı pastel boya resim yarışmasının ödül töreni Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Jürinin değerlendirmelerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerini Mudanya önceki dönem Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, Mudanya Rotary Kulübü Başkanı Tuğrul Cengiz, Mudanya İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş, Mudanya Resim Atölyesi Derneği Başkanı Turgut Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı M. Ali Şahin tarafından verildi.

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