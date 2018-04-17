‘Minikler Mutfakta’ buluştu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, 42. Turizm Haftası programı kapsamında Turizm Fakültesi Mutfak Laboratuvarında ‘Minikler Mutfakta’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yılmaz, "Bu yıl 42. Turizm Haftasını kutluyoruz. Bu kapsamda etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de ’Minikler Mutfakta’ etkinliğidir. Biz büyüklerin ilgisini çektiği gibi aslında miniklerin de ilgisini çekiyor. Onların bu ilgisini gerek gezdirerek gerekse mutfak ortamını göstererek ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutfak ve gastronomi hakkındaki sorularını yanıtlamaya çalıştık. İlerleyen dönemlerde belki bizim öğrenci adaylarımız olacaklar. Bu nedenle bu alandaki heveslerini karşılamaya çalışıyoruz. Mutfakta her şeyi çocuklara uygun hale getirerek ve öğrenci arkadaşlarımızın gözetiminde çocuklarımızın zarar görmeyecekleri bir şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, çocuklara çalışma ortamları olan mutfağı tanıtarak, gastronomi hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrencilerin, miniklerle birlikte makarna yapmasıyla etkinlik tamamlandı.