HABER

Minikler organik sebze tohumu ekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ’’Maksadımız daha organik, daha sağlık nesillerin yetişmesi ve eski adetlerimizi tekrar yaşatıp, bu tohum olayında dışarıya bağımlılığımızı azaltmak’’ dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle organik sebze tohumu ekimi gerçekleştirildi.

Minikler organik sebze tohumu ekti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ’’Maksadımız daha organik, daha sağlık nesillerin yetişmesi ve eski adetlerimizi tekrar yaşatıp, bu tohum olayında dışarıya bağımlılığımızı azaltmak’’ dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle organik sebze tohumu ekimi gerçekleştirildi. ’Gelecek sizsiniz, geleceğimizsiniz’ sloganı ile ilköğretim öğrencileriyle birlikte gerçekleşen etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla beraber organik tohumları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Domates ve biber fidelerini toprakla buluşturduk. 1 ay sonra bu fideleri kendilerine vereceğiz. Böylece yetiştiriciliğin önemini onlara anlatmış olduk. Organik tohumları Gölbaşı Belediyesinin serasında yetiştirip fide haline getirerek Gölbaşı’ndaki bahçe sahiplerine vermeyi amaçlıyoruz. Asıl maksadımız daha organik, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi ve eski adetlerimizi tekrar yaşatıp, bu tohum olayında dışarıya bağımlılığımızı azaltmak’’ ifadelerini kullandı.
Geçen sene de aynı etkinliği düzenlediklerini belirten Duruay, seneye daha da kapsamlı bir şekilde tohumları çoğaltarak Gölbaşı’ndaki çiftçilere fideler vermeyi planladıklarını kaydetti.

Minikler organik sebze tohumu ekti

Minikler organik sebze tohumu ekti

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.