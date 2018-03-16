Minikler organik sebze tohumu ekti

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ’’Maksadımız daha organik, daha sağlık nesillerin yetişmesi ve eski adetlerimizi tekrar yaşatıp, bu tohum olayında dışarıya bağımlılığımızı azaltmak’’ dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle organik sebze tohumu ekimi gerçekleştirildi. ’Gelecek sizsiniz, geleceğimizsiniz’ sloganı ile ilköğretim öğrencileriyle birlikte gerçekleşen etkinlikte konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla beraber organik tohumları toprakla buluşturmak için bir araya geldik. Domates ve biber fidelerini toprakla buluşturduk. 1 ay sonra bu fideleri kendilerine vereceğiz. Böylece yetiştiriciliğin önemini onlara anlatmış olduk. Organik tohumları Gölbaşı Belediyesinin serasında yetiştirip fide haline getirerek Gölbaşı’ndaki bahçe sahiplerine vermeyi amaçlıyoruz. Asıl maksadımız daha organik, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi ve eski adetlerimizi tekrar yaşatıp, bu tohum olayında dışarıya bağımlılığımızı azaltmak’’ ifadelerini kullandı.
Geçen sene de aynı etkinliği düzenlediklerini belirten Duruay, seneye daha da kapsamlı bir şekilde tohumları çoğaltarak Gölbaşı’ndaki çiftçilere fideler vermeyi planladıklarını kaydetti.
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