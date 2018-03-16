Minikler unutulmaya yüz tutmuş masalları yarışmayla anlattı

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda kültürümüzün önemli bir parçası olan ve unutulmaya yüz tutmuş masalların yeniden hatırlatılması amacıyla İlkokullar arasında bir yarışma düzenlendi.
Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen yarışmaya Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli Şube müdürleri ile Okul Müdürleri ile çok sayıda veli izledi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Minikler öğretmenlerden oluşan jürinin karşısına çıktı.
Fon müziği eşliğinde sahneye çıkan çocukların Akıcı olarak anlatması, hitabeti, kendine güveni, hissetme ve hissettirme yeteneği, jest ve mimikleri ile ses tonu jüri tarafından değerlendirilerek ilk üçe girenler belirlendi.
Yarışmada Birinciliği Valiler İlköğretim Okulundan Asya Ataç, ikinciliği Akbük Nurullah Kocabıyık İlköğretim Okulundan Berk Kundakcı ve üçüncülüğü Cumhuriyet İlköğretim Okulundan Rozerin Gürboğa kazandı. Asya Ataç okulda sınıflar arası yapılan yarışmada birinci olup okulu temsil etmeyi hak kazanırken, Sonuçların açıklanmasının ardından birinciliği kazanan Okul müdürü Şakir Kır ve sınıf arkadaşları Ataç’ı tebrik etti.
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