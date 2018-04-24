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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:52 | Son Güncelleme

Van’ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler coşkuyla izlendi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Muradiye Anaokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Van’ın Muradiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikler coşkuyla izlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Muradiye Anaokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Anaokulu Müdüresi Dilek Polat’ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından, bazı minik öğrenciler tarafından şiirler okunarak etkinliklere geçildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri valiler tarafından alkışlarla izlendi.

Miniklerden 23 Nisan Şenliği

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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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Miniklerden 23 Nisan Şenliği

Miniklerden 23 Nisan Şenliği
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