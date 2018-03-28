Miniklerden Afrin şehidinin ailesini duygulandıran ziyaret

Bursa’da, ilkokul öğrencileri, Afrin’e düzenlenen operasyonda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’in ailesini ziyaret etti.
Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlköğretim Okulu öğrencileri, Afrin’in teröristlerinden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 27. gününde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’in ailesini ziyaret etti. Yunuseli Mahallesi’nde bulunan şehidin evine gelen minik öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri şehidin babası Mustafa ve annesi Reyhan Şahin’e takdim etti.
Okul Müdürü Ahmet Eren, öğrencilerin şehidin yolunda yürümeleri için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Öğrencilerimiz vatan, millet sevgisini hiç unutmaması gerekiyor. Gerektiğinde kendilerine vazife düştüğünde tereddüt etmeden şehit ağabeylerinin izinde gitmeleri için buraya geldik. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu onlara aşılamaya çalıştık. Askerlerimiz görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Bizlere verdikleri vazifeyi yerine getirmek için çalışıyoruz” dediler.
Minik öğrenciler, "Bizim için canını feda eden Göksu Şafak ağabeyimizin ailesine destek olmak için buradayız" dediler.
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