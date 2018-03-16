Miniklerden Afrin’deki Mehmetçiğe teşekkür ve destek mektubu

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiğe teşekkür mektubu gönderdi.
Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe ilkokul ve ortaokul öğrencileri destek ve teşekkür mektubu gönderdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), çocukların yazdığı mektupları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. “Sizlerle gurur duyuyoruz” diyerek mektubuna başlayan 8. sınıf öğrencisi Hümeyra Rahime Şenel, “Sizler vatan uğruna ailesini, arkadaşlarını, çocuklarını ve eşlerini geride bırakan kahramanlarsınız. Hiç düşünmeden kurşunlara siper olan korkusuz kahramanlar. Sayenizde huzurlu vakit geçirebiliyoruz. Sayenizde çocukların yüzü gülüyor. Sayenizde güvendeyiz, sayenizde içimiz rahat, gönlümüz ferah. Her dakika, her saniye anıyoruz sizi. Sağ salim ailelerinize kavuşabilmeniz için dua ediyoruz. Siz, bu vatanı, bu bayrağı koruyan yiğitlersiniz. Size her zaman güveniyor ve inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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