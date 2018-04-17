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Miniklerden itfaiyeye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni hizmet binasının açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Miniklerden itfaiyeye ziyaret

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni hizmet binasının açıldığı ilk günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Kozcağız Bakraçboz İlköğretim Okulu ve 7 Eylül Anaokulu öğrencileri İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundular.
Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, talepler doğrultusunda kurum ve kuruluşlarda yangına müdahale, yangından korunma ve duman zehirlenmeleri konularında eğitimlerini sürdürürken, okullardan gelen yoğun talep üzerine minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Öğrenciler gerekli kıyafetler giydirilerek, müdürlük binasında teorik ve tatbiki eğitimden geçiriliyorlar. Belediye Başkanı Cemal Akın konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı uzman personellerimiz tarafından öğrenci kardeşlerimize yangından korunma, müdahale ve duman zehirlenmeleri konuları hakkında bilgiler verilip, müdürlük binasını tanıma gezileri tertip ediliyor. Son derece verimli bir çalışma olduğu düşüncesiyle, gençlerimizin ve çocuklarımızın böylesine hayati bir görevi üstlenen İtfaiye Müdürlüğü personellerimizle bir araya gelmelerine vesile olan duyarlı öğretmen ve okul idarecilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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