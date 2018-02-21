Miniklerden Kaymakama Türk bayraklı ziyaret

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki minik öğrenciler Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’yı ziyaret edip sordukları sorulara yanıt aradı.

Hani Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı makamı kapsının halka olduğu gibi öğrencilere de açık. Bunu fırsat bilen ilkokul öğrencileri ders çıkışlarında Kaymakamlık ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’yı makamında ziyaret edip bir süre görüştü. Ellerindeki Türk bayrakları ile Kaymakam Şaban Arda Yazıcı tarafından hükümet konağı kapısında karşılanan ilkokul öğrencileri Kaymakam Yazıcı ile bir süre makamda sohbet etti.

Kaymakam Yazıcı minik öğrencilerle yakından ilgilenip yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Kaymakam Yazıcı’nın sevgi seli ile karşılaştıkları için mutlulukları gözlerinden okunan Hanili minik öğrencilere kitap, çeşitli hediyeler ve içecekler ikram edildi. Öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Yazıcı’ya teşekkür etti.