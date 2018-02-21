HABER

Miniklerden Kaymakama Türk bayraklı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki minik öğrenciler Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’yı ziyaret edip sordukları sorulara yanıt aradı.Hani Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı makamı kapsının halka olduğu gibi öğrencilere de açık.

Miniklerden Kaymakama Türk bayraklı ziyaret

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki minik öğrenciler Kaymakam ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’yı ziyaret edip sordukları sorulara yanıt aradı.
Hani Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı makamı kapsının halka olduğu gibi öğrencilere de açık. Bunu fırsat bilen ilkokul öğrencileri ders çıkışlarında Kaymakamlık ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı’yı makamında ziyaret edip bir süre görüştü. Ellerindeki Türk bayrakları ile Kaymakam Şaban Arda Yazıcı tarafından hükümet konağı kapısında karşılanan ilkokul öğrencileri Kaymakam Yazıcı ile bir süre makamda sohbet etti.
Kaymakam Yazıcı minik öğrencilerle yakından ilgilenip yönelttikleri soruları cevaplandırdı. Kaymakam Yazıcı’nın sevgi seli ile karşılaştıkları için mutlulukları gözlerinden okunan Hanili minik öğrencilere kitap, çeşitli hediyeler ve içecekler ikram edildi. Öğrenciler kendileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Yazıcı’ya teşekkür etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Balıkesir'deki caninin ilk ifadesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 asırlık kiliseyi ayakta tutan kriko ve kütük kaldırılacak

11 asırlık kiliseyi ayakta tutan kriko ve kütük kaldırılacak

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Narman’da Zeytin Dalı Harekatına destek yürüyüşü yapıldı

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Vali Tutulmaz, şehit ailelerin istek ve taleplerini dinledi

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.