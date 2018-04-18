Miniklerden kültür merkezine ziyaret

Hakkâri Doğu Koleji öğrencileri, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ettiler.

Kültür merkezindeki resim atölyesinde resim çizmenin tadını çıkartan çocuklar, daha sonra fotoğraf sınıfında fotoğraf çektiler ve ilk defa fotoğraf makinesi ile tanışmanın keyfini yaşadılar.

Çocuklar, müzik hocalarının söylediği şarkılara eşlik ettiler. Müzik enstrümanlarını da tanıyan öğrenciler, dengbejlerle kendi kültürlerini tanıma fırsatı buldular.

Kültür merkezi çalışanları ile fotoğraf çeken çocuklar, mutlu bir şekilde buradan ayrıldılar.