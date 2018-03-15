Miniklerden mini tatbikat

yangın eğitimi ve tatbikatı yaptırdı.

Eğitim kapsamında anaokulu öğrencilerine deprem ve yangın gibi afet anlarında nasıl davranmaları, neler yapmaları gerektiği ve kendilerini nasıl koruyacakları detaylı şekilde anlatıldı. Daha sonra miniklere tek tek baret taktıran ekipler; afet ve yangın anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin ardından minikler, sirenle birlikte en kısa sürede okulu boşalttılar.

Binada çıkabilecek bir yangına, yangın tüpleriyle nasıl müdahale edileceği ise okul bahçesini dolduran öğrenci ve öğretmenlere tatbiki olarak gösterildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Oktay Kızılkaya, “Bilimsel olarak özellikle okulöncesi çağı çocuklara eğitim verirken ‘Kim Korkar Depremden-Oyundayım’ yöntemini kullanıyoruz. Ekran görsellerinde çizgi karakterlerle ve kartondan itfaiyeci kıyafetleri ile çocuklar için konuyu daha ilgi çekici hale getiriyoruz. Bu da çocuklarla yaptığımız eğitimlerde daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Afet sırasında yetişkinlerde kalıplaşmış bazı yanlış davranışları değiştirmenin zor olduğunu, bu yüzden eğitimin daha küçük yaşta başlaması gerekliliğinden yola çıkarak anaokulu düzeyindeki çocuklara bu eğitimi verdik. Belediye Başkan Vekilimiz Cüneyt Epcim’in de miniklerimize hediyeleriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

M. Kemal Paşa Anaokulu Müdürü Mehmet Arif Tatlı ise, okulda üzücü ve istenmeyen muhtemel olaylar karşısında öğrencilerin gösterecekleri davranışları birebir olarak öğrenmelerini istediklerini belirterek, “Çocuklarımız en iyi şekilde bilgi sahibi oldular. Hediyeleri ve desteklerinden ötürü belediye başkan vekilimize, böyle bir eğitim ve tatbikatı okulumuzda yaptıkları için Sivil Savunma Uzmanımız Oktay Kızılkaya’ya, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin’e ve AFAD Şube Müdürü Resul Karadeniz’e ve ekiplerine teşekkür ederim” dedi.