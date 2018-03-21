Miniklerden şehitlere vefa

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikiminde 150 fidan toprakla buluşturuldu. Atakent İlkokulu öğrencilerinin diktikleri fidanlara, Afrin’de şehit olan 46 askerin isimlerini verdi.

Atakum Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikiminde, Atakent İlkokulu, Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner İlkokulu ve Edanur Kreşi öğrencileri, 150 fidanı toprakla buluşturdu. Atakent İlkokulu öğrencileri, diktikleri 46 fidana, Afrin’de sürdürülen operasyonda şehit olan askerlerin adlarını verdi.

Öğrencilerle birlikte fidan diken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizde yeşil alanların artması için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. ‘Yeşil Adım’ projemiz kapsamında ‘Her Eve Bir Ağaç’ kampanyasını, göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürüyoruz. Atakum ilçesinde yeni yapılan binalarda, daire ve dükkan sayısı kadar fidan dikmeyenlere iskan vermiyoruz. Öte yandan okullarımızla sürekli işbirliği içerisinde dikim etkinlikleri düzenliyoruz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında da üç okulumuzun katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik ve 150 fidanı toprakla buluşturduk” dedi.

Atakent İlkokulu öğrencilerinin diktikleri fidanlara, Afrin’de şehit olan askerlerin adlarını vermelerinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Başkan Taşçı, “Afrin’de devam eden operasyonlar kapsamında 46 vatan evladımız şehit oldu. Şehit olan kahramanlarımızın, geleceğimizin teminatı olan yavrularımız tarafından bu denli sevilmesi ve saygı duyulması beni gururlandırdı. 46 şehidimizin adları, yavrularımızın emekleri sonucunda ilçemizde yaşayacak. Kendilerine teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Şehitlerimizi de bir kez rahmetle ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.