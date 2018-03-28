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Miniklere suyun önemi anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ordu Merkez Ortaokulu öğrencilerine, su konusunda bilinçlendirme eğitimi verildi.‘Su Elçileri Projesi’ kapsamında, Ordu Merkez Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi anlatıldı.

Miniklere suyun önemi anlatıldı

Ordu Merkez Ortaokulu öğrencilerine, su konusunda bilinçlendirme eğitimi verildi.
‘Su Elçileri Projesi’ kapsamında, Ordu Merkez Ortaokulu öğrencilerine suyun önemi anlatıldı. DSİ Genel Müdürlüğü Su Elçileri Projesi Koordinatörü Özgür Aydıncak tarafından verilen eğitimde, öğrencilere suyun öneminden bahseden sorular soruldu. Etkinlikte, 23 Nisan tarihinde yayınlanacak olan animasyon filmin karakteri ’mandalina’ da çocukların ilgisini topladı.
Özgür Aydıncak, projenin amacının, yeni nesillere suyu farklı bir biçimde anlatmak olduğunu söyledi. Aydıncak, “Bizim amacımız yeni nesle suyu farklı bir şekilde anlatmak. Musluklarımızdan akan suya çocuklarımızın sahip çıkabilmesi için böyle bir proje düzenlendi. Suyun nereden geldiğini, nerelerde kullanıldığını ve suyun nasıl kirlendiğini bilmeleri gerekiyor. Biz de proje kapsamında yaptığımız etkinlikler ile çocuklara bunları anlatıyoruz” dedi.
Aydıncak ayrıca, proje kapsamında 3 haftada 7 bin 500 çocuğa ulaştıklarına dikkat çekerek, öğrencileri bu konuda bilinçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Miniklere suyun önemi anlatıldı

Miniklere suyun önemi anlatıldı

Miniklere suyun önemi anlatıldı

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